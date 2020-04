Coronavirus. Villa Michelino dona 7 ventilatori polmonari al Pugliese

Saranno sette le nuove postazioni di ventilazione assistita per i pazienti affetti da Covid-19 in cura a Catanzaro

Dopo una valutazione tecnica di conformità e compatibilità con il sistema del Pugliese, nella giornata di oggi, la direzione sanitaria dell’ospedale ha potuto prelevarli.

Un grande atto di solidarietà da parte della Casa di Cura Villa Michelino, fondamentale per il lavoro dei nostri operatori sanitari e per contribuire in modo concreto al potenziamento delle attrezzature necessarie a fronteggiare l’emergenza.

L’ennesimo, che si aggiunge allo slancio solidale, forte e partecipato, di cui la nostra città si sta dimostrando capace.

In piena crisi sanitaria infatti, l’impegno e le donazioni, da parte di tutti, sono indispensabili.