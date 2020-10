La corretta tutela del territorio non può ignorare il ruolo dei Dottori agronomi e Forestali

In merito all’ intervento di abbattimento del pino di via Indipendenza, in Lamezia Terme, l’Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Catanzaro, nella persona del Presidente Dott. Agronomo Antonio Celi, ha incontrato il Sindaco di Lamezia Terme, confrontandosi sulla gestione del verde pubblico urbano e sulle criticità gravanti sul territorio, sottolineando che interventi di particolare interesse dovrebbero seguire iter diversi basati su specifiche competenze

Comunicato Stampa

A tal proposito, nel corso della conversazione, è emerso che, spesso, le Amministrazioni pubbliche, come pure gli enti privati, parimenti impegnati in attività agroforestali, non prevedono nei loro organici adeguate figure professionali.

L’attuale stato delle cose non è più plausibile per cui è richiesta l’ urgente correzione della frequente e grave disattenzione riservata a particolari problematiche quale, appunto, la gestione del verde, con il riconoscimento concreto delle competenze uniche e peculiari dei dottori agronomi e forestali; e ciò, non solo come forma di considerazione e rispetto per la categoria professionale, ma, soprattutto, come atto dovuto nei confronti del territorio, dell’ambiente e della popolazione.

Per il futuro, relativamente alla gestione del territorio e, in particolare, del verde pubblico, si auspica la proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale e Dottori Agronomi e Dottori Forestali.