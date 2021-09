Su corso Giovanni Nicotera sede comitato per Luigi De Magistris

Lamezia Bene Comune mette a disposizione la propria sede, su corso Giovanni Nicotera, per l’istituzione di un comitato per Luigi De Magistris per tutta l’area centrale della Calabria

Comunicato stampa

“Le elezioni del 3 e 4 ottobre rappresentano un’occasione storica per la nostra Regione, un’opportunità concreta di riscatto per una terra che ha pagato un prezzo altissimo a quella cattiva politica che da decenni tiene sotto scacco la Calabria. Per tutti coloro che come il nostro movimento hanno da subito aderito con convinzione al progetto politico di Luigi De Magistris e della sua coalizione, per tutti i calabresi che in questi mesi sono stati protagonisti di una battaglia democratica per questa terra, al di là delle singole liste e delle singole candidature, è il momento di essere uniti e compatti per consentire a Luigi De Magistris e alla sua coalizione di giungere al governo della Regione Calabria.

La straordinaria partecipazione all’iniziativa di De Magistris a Lamezia è un ulteriore segnale dell’entusiasmo crescente intorno all’unica proposta politica di cambiamento reale.

Mettiamo a disposizione la nostra sede di Lamezia Bene Comune su corso Giovanni Nicotera per l’istituzione di un comitato per Luigi De Magistris per tutta l’area centrale della Calabria, per i candidati, le liste e i movimenti a fianco del progetto di Luigi De Magistris che vorranno promuovere iniziative congiunte e momenti di discussione e confronto con i cittadini.

Mai come ora, a pochissimi giorni dal voto, è il momento di unire le forze, per convincere gli indecisi, per ribadire con forza che oggi i calabresi hanno la possibilità di scegliere un’alternativa di governo, che rompe con il passato e apre una reale prospettiva di cambiamento per la nostra regione”, è quanto dichiara il movimento “Lamezia Bene Comune” per Luigi De Magistris Presidente