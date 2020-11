Il corvo e la volpe: Fedro la(me)tino

Corvino e volpino come il vino: in dialecto veritas! Favola da enoteca, si fa per dire: prosit al vernacolo!

Riscrittura in dialetto

Chini ti prèja davanti,

ti piggljia ppi llu culu,

parrandu ccu rispettu!

’Nu cùarvu era ’mpacchjiàtu a ’na cima d’arvuru

ppi mangiari ’nu murzicchjiu di fhurmaggiu

cà avìa arrubbàtu di ’na fhurnesta vicina.

’U vidi ’na vurpi e cci dissi:

«Cchi pinni lucenti cà tìani, cumpari mia!

E cchi purtamentu e vòrtu bìalli,

’un c’è mancamentu!

Si tuni avèra avutu ’na bella vuci,

eri ’u primu ’i tutti aggilluzzi,

ma tuttu ’un si po’ avìri,

è puru giustu accussì!»

’U cuarvu, mianzu ’nzurfàtu,

rapiriu lla vucca,

ppi fhari sintìri ’u cantu sua

e si fici cadiri chillu casu

tantu bùanu

cà avìa alla punta du beccu.

’A vurpi su ricugljìu e su mangiàu subitu,

alla facci sua!

Cchi sperta, una, e cchi ciòta l’atra:

vùa cchi dicìti!?

Versione di Fedro

Qui se laudari gaudet verbis subdolis,

Fere dat poenas turpes poenitentia.

Cum de fenestra corvus raptum caseum

Comesse vellet, celsa residens arbore,

5 Vulpes hunc vidit, deinde sic coepit loqui:

«O qui tuarum, corve, pennarum est nitor!

Quantum decoris corpore et vultu geris!

Si vocem haberes, nulla prior ales foret».

At ille stultus, dum vult vocem ostendere,

10 Emisit ore caseum, quem celeriter

Dolosa vulpes avidis rapuit dentibus.

Tunc demum ingemuit corvi deceptus stupor.

[Hac re probatur quantum ingenium valet;

Virtute semper praevalet sapientia].

Traduzione in italiano

Chi si compiace di falsi elogi,

di solito lo paga, se ne pente e si di vergogna.

Il corvo si appollaio in cima ad un albero

con l’intenzione di mangiare un pezzo di formaggio

che aveva rubato da una finestra.

Lo vide una volpe che si mise a dire:

«Che lucentezza hanno le tue penne, corvo!

Che nobile portamento e che bel volto!

Se tu avessi una bella voce saresti il primo degli uccelli».

Allora il corvo volle far sentire la sua voce,

aprì il becco … e lasciò cadere il formaggio

che la volpe astuta fu pronta ad afferrarlo con i sui denti avidi.

Solo allora il corvo ingannato si rese conto della sua stupidità.

Vale più l’accortezza e l’intelligenza della forza.

