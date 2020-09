Cosenza. Aggredito il giornalista Michele Santagata

Il giornalista cosentino Michele Santagata, collaboratore della testata Iacchitè è stato vittima di una aggressione da parte di due individui

E’ stato lo stesso Santagata a dare notizia dell’episodio sulla propria pagina facebook:

Oggi [ieri, n.d.r.] attorno alle 14,40 ho subito un agguato davanti decine di testimoni. Due uomini, appostati da tempo nei pressi della redazione, mentre mi recavo a comprare le sigarette, mi sono piombati addosso con una violenza inaudita: pugni, calci e una frase: “caccia subitu i fotografie di l’avucatu Manna e un scriva chiù nenti supra a Patitucci, a prossima vota ti tagliamu a capu”.

Sono finito al pronto Soccorso, per fortuna con niente di rilevante, a parte qualche contusione e un ginocchio sbucciato. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile a cui ho fornito il numero di targa dell’auto usata dai due per la fuga. Ve ne parlerò domani. Oggi proprio non ce la faccio. Volevo ringraziare gli amici e i compagni che mi sono stati vicino. Ogni considerazione la rimando a domani.

Piena solidarietà da parte di Lameziaterme.it a Michele Santagata e alla redazione di Iacchite