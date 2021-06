Cosenza. Arrestato giovane in possesso di oltre 100 g di cocaina

Controlli antidroga della Polizia di Stato



Comunicato stampa

Una pattuglia di questa Squadra Mobile, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, dopo aver notato una Lancia Ypsilon di colore nero con a bordo due soggetti procedere in maniera sospetta sulla SS107, accelerando e decelerando di continuo, procedeva al controllo della predetta autovettura intimando l’alt al conducente.

Appena fermati, in territorio di Rovito, il passeggero, con un gesto repentino, gettava un involucro oltre il guardrail nella fitta vegetazione lì presente.

L’azione non sfuggiva, però, agli uomini della Squadra Mobile che, dopo un’attenta e minuziosa opera di ricerca, recuperavano il pacco poco prima lanciato, al cui interno era contenuta una “pietra” di colore bianco, risultata essere, dalle analisi scientifiche di rito, cocaina di ottima qualità per un peso di quasi 115 grammi.

Dei due fermati, il passeggero, S.C., 36enne di Casali del Manco, pluripregiudicato per reati in materia di droga e contro il patrimonio, veniva tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione di droga a fini di spaccio venendo poi associato presso la locale Casa circondariale, mentre il conducente, A.S., 51enne di Trenta, è stato deferito alla competente A.G. in concorso per il medesimo reato.