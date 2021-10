Cosenza. Arrestato pluripregiudicato 27enne per detenzione di esplosivo

Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto E. M., pluripregiudicato per reati di droga e contro il patrimonio ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Cosenza

Il predetto veniva colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di esplosivo, detenzione illegale di arma bianca e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio, personale della locale Squadra Mobile interveniva presso l’abitazione dell’uomo che, all’atto del controllo, opponeva agli operatori una ferma resistenza volta ad evitare la perquisizione.

Si aveva comunque accesso all’abitazione e le verifiche permettevano di rinvenire 1 contenitore in vetro con all’interno polvere pirica del peso lordo di 950 grammi nonché 1 katana.

Lo stesso veniva trovato in possesso, altresì, di 12 grammi di marijuana, motivo per cui veniva segnalato ex articolo 75 del D.P.R. 309/1990 alla locale Prefettura, e una cospicua somma di danaro.

Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.