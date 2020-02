Cosenza. Arrestato un 22nne cosentino che ha gambizzato un 28nne di origine albanese

COSENZA. Arrestato un giovane cosentino autore della ‘gambizzazione’ del 13 febbraio scorso.

La polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cosenza dr.ssa Manuela Gallo, a seguito di richiesta del pubblico ministero Dr. Tridico della locale procura della Repubblica, diretta dal dott. Mario Spagnuolo, nei confronti di C.A. di anni 22, pregiudicato. Il personale della Polizia di Stato della III sezione della squadra mobile della Questura di Cosenza, a seguito di un’accurata ed intensa attività investigativa, hanno individuato l’autore della “gambizzazione” avvenuta nella centralissima piazza Europa di Cosenza nel pomeriggio dello scorso 13 febbraio, deferendolo per lesioni gravissime e porto illegale d’arma comune da sparo in luogo pubblico e abitato. In particolare il C.A., a bordo della propria autovettura, si avvicinava alla vittima, esplodendo più colpi di arma da fuoco calibro 7,65 e, attingendolo agli arti inferiori, gli cagionava lesioni guaribili in 40 giorni. Nel corso della perquisizione domiciliare a carico del C.A., è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo marjuana, del peso complessivo di circa 7gr., oltre ad altro materiale utile al confezionamento della sostanza ed un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il reo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Cosenza.