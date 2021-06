Cosenza. “Arte per Ail”: il 1 luglio parte l’asta a Villa Rendano

Pochi giorni ancora per visionare le opere dell’Ail

Comunicato stampa

“Arte per Ail”, è questo il nuovo appuntamento targato Ail Cosenza. Ancora pochi giorni per visitare, proporre, sperare di acquistare attraverso l’asta benefica prevista per il prossimo 1 luglio, alle ore 19, nella splendida Villa Rendano a Cosenza. Dal 12 giugno scorso la mostra è aperta al pubblico: sono già tanti i cittadini che hanno chiesto e indicato una preferenza.

Il vernissage, a cura di Enzo Le Pera, scrittore e saggista ed il sociologo e critico Maurizio Vitiello, in collaborazione con la galleria d’arte “Il triangolo” di Giorgio Le Pera, sta ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti. Ma non basta: occorre, certamente, l’impegno di tutti per giungere ad un traguardo ambizioso quanto elevato.

“Sarà possibile visitare la mostra d’arte fino al 30 giugno prossimo”, spiega Ornella Nucci, anima instancabile e presidente dell’associazione che da oltre 50 anni combatte contro le leucemie, linfomi e mieloma.

“La mostra è resa possibile grazie alla generosità di tantissimi artisti – italiani e stranieri – che hanno donato oltre 90 opere. Il ricavato sarà interamente devoluto ad AIL Cosenza OdV, sempre vicina ai pazienti affetti da tumori del sangue”, si legge in un comunicato.

“Chiediamo una generosa partecipazione all’asta per destinare, ancora una volta, i fondi raccolti alle esigenze dei pazienti. Tra un calice di vino, buona musica con la Voce produzione di Cecilia Cesareo ed il food curato dalla Maccaroni chef academy di Corrado Rossi siamo certi che sarà una serata meravigliosa. Per tutti”, asseriscono dall’organizzazione Ail e dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. Condurrà la serata Francesca Russo.

Galleria d’arte Il Triangolo di Giorgio Le Pera

Progetto grafico e impaginazione: Stefania Maranzano studio grafico Estefian -Cosenza

Questi gli Artisti in catalogo:

Salvatore ANELLI Sergio ANGELI Arvedo ARVEDI Rolando ATTANASIO Nino ATTINÀ Nino BARONE Daniele BILOTTO Raffaele BOEMIO Selene BONAVITA

Antonella CAPPUCCIO Antonio CARBONE Beatríz CÁRDENAS Diego CATALDO Silvio CATTANI Alfredo CELLI Fausto CHENG Natino CHIRICO Giancarlo

CICCOZZI Francesco CINELLI Liliana CONDEMI Alfonso COPPOLA Alfredo CORDOVA Giuseppe COSENZA Giuliano COTELLESSA Carlo CURATOLI Maria

Pia DAIDONE Alessandro DEL GAUDIO Fabio DI LIZIO Lucia DI MICELI Anna DONATI (ISKRA) Gianfranco DURO Carmine ELEFANTE Domenic o

FATIGATI Massimiliano FERRAGINA Davide FERRO Franco FLACCAVENTO Vittorio FUMASI Fiorentina GIANNOTTA Natallia GILLO PIATROVA Pino

LABARBERA Lucio LABRIOLA (Lucio DDTART) Mimmo LEGATO Franco LISTA Ida MAINENTI Alessandro MAIO Marco MANFREDI Maria MANNA

Patrizio MARAFINI Renato MARINI Salvatore MARSILLO Emidio MASTRANGIOLI Michele MAUTONE Giuseppe MINIACI Mauro MOLINARI Lucio

MONACO Sandro NUCCI Salvatore OPPIDO Viviana PALLOTTA Lorenza PARROTTA Gianni PEDULLÀ Salvatore PEPE Nino PERRONE Tarcisio PINGITORE

Fernando PISACANE Andrea PISANO Giampiero POGGIALI BERLINGHIERI Massimo POMPEO Gustavo POZZO Carlo POZZONI Antonio PUGLIESE Achille

QUADRINI Antonio SALZANO Leonardo SANTOLI Elena SAPONARO Gianfranco SERGIO Domenico SEVERINO Roberto SGARBOSSA Antonella

SIRIGNANO Sergio SPATARO Luminiţa ȚĂRANU Francesco TOTARO Mario VERTA Paolo VITERBINI Hassan YAZDANI (HASSANSKI)

Artisti fuori catalogo: Bruno DONZELLI, Elena STELLINI e Sergio VACCHI