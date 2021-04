Cosenza. Deceduta un’altra persona in ambulanza in attesa del ricovero

E’ la seconda vittima in tre giorni

Continuano le criticità all’ospedale Annunziata di Cosenza. E’ di poco fa infatti la notizia che un uomo di 76 anni, di Rende, è deceduto in ambulanza in attesa che si liberasse un posto in reparto.

Tre giorni fa, si era verificato un caso simile.

Nel pomeriggio di oggi, il commissario ad acta Guido Longo, per provare ad allegerire la situazione del capoluogo bruzio, dove, da diversi giorni, decine di ambulanze sono in fila nel piazzale del Pronto Soccorso in attesa di poter ricoverare i pazienti affetti da Covid nei vari reparti, ha comunicato l’allestimento di 50 nuovi posti letto all’interno degli ospedali di Rossano e Acri.