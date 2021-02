Le elezioni per rinnovare il consiglio provinciale di Cosenza si svolgeranno domenica 7 febbraio 2021, dalle 8 alle 20.

Comunicato stampa

Per garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, e in applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov2 contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute, sono stati previsti un numero complessivo di 8 seggi, allocati nella sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo n. 5, e nella sede distaccata di Corso Telesio n. 17.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali dei 150 Comuni della Provincia di Cosenza, il cui numero complessivo è di 1803 persone.

“Saranno indicate apposite vie di ingresso e di uscita, chiaramente identificate con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; i locali destinati ai seggi avranno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore; sarà garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore; il corpo della Polizia provinciale curerà tutte le operazioni connesse all’accesso ai seggi e al controllo delle aree esterne adiacenti agli stessi, al fine di evitare assembramenti”.

Queste sono alcune delle Linee guida sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la gestione delle procedure elettorali, consultabili anche sul sito della Provincia, nella sezione dedicata alle Elezioni provinciali 2021 (https://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/eleprov2021/).

Sarà inoltre disposta, per ogni sede di seggio, la presenza di agenti della Polizia provinciale con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme del provvedimento e il rispetto delle indicazioni in esso contenute.