Cosenza, la Lega sostiene Francesco Caruso

Per la prima volta la Lega sarà rappresentata presso il Comune di Cosenza essendo certo che il Sindaco sarà Francesco Caruso a cui bisogna dare una grande mano ed un sostegno forte

Lo affermano Giacomo Saccomanno e Emilio Greco, che sono convinti del successo del loro candidato a sindaco.

D’altro canto, la città di Cosenza non può non tenere conto del lavoro svolto nei precedenti anni da Mario Occhiuto, del livello di miglioramento della città e del possibile collegamento forte con la Regione Calabria.

Una serie di elementi che portano su un’unica strada verso l’obiettivo e sulla prosecuzione del percorso di sviluppo che ha reso più vivibile questa.

Certamente tutti i militanti, candidati e simpatizzanti della Lega faranno di tutto per sostenere il proprio candidato al ballottaggio e, in particolare, il consigliere regionale eletto Simona Loizzo, che ha dimostrato il proprio valore e il radicamento nel territorio, unitamente a tutti gli altri candidati alla regione, che si ringraziano ancora per l’impegno ed il risultato ottenuto.

Il Commissario regionale Lega

Giacomo Francesco Saccomanno