Cosenza. Manifestanti tentano entrare nel palazzo della Prefettura

COSENZA. Momenti di tensione a Cosenza, davanti alla prefettura, dove un gruppo di persone ha inscenato una manifestazione per protestare per l’insufficienza delle politiche a sostegno delle famiglie più bisognose

I manifestanti hanno tentato di fare irruzione nel palazzo di governo con cassette di legno vuote che, a loro avviso, simboleggerebbero “lo stato di crisi e necessità delle famiglie in questo difficile momento”.

“Siamo qui – ha spiegato uno dei manifestanti, Ferdinando Gentile – per rimarcare la questione dell’emergenza abitativa, visto che non sono arrivate risposte in questi mesi, la variazione di bilancio dai revisori non è stata fatta e ci sono tante famiglie in difficoltà. Situazione aggravata dalla crisi sanitaria”.

E’ stato esposto uno striscione con la scritta: “Affitti, bollette, reddito, cassa integrazione, partita iva, posti di lavoro: vogliamo risposte”.

In piazza è intervenuta la polizia per il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento.