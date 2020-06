Cosenza. Operazione “Overture”. Blitz contro la ‘ndrangheta, i nomi

Nella prime ore della mattinata odierna, in Cosenza e provincia, militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza, supportati da personale del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e delle dipendenti Compagnie, con la copertura aerea di un velivolo dell’8° NEC, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con il Procuratore della Repubblica dott. Nicola Gratteri, il Procuratore Aggiunto dott. Vincenzo Capomolla e il Sostituto Procuratore dott. Vito Valerio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 21 soggetti appartenenti a due diversi gruppi criminali, espressione della storica consorteria mafiosa “Perna-Pranno” (poi ridenominata “Lanzino-Cicero”) operante in Cosenza, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, ”associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, “tentata estorsione”, “detenzione e porto illegale di armi da fuoco”, “lesioni personali”, “ricettazione” e “furto”.

Il provvedimento scaturisce dall’ampia attività investigativa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, e delegata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha consentito di documentare la riorganizzazione territoriale del citato sodalizio mafioso, nonché comprovarne l’operatività attraverso il compimento di estorsioni, danneggiamenti, intimidazioni e reati contro la persona ed il patrimonio nel capoluogo bruzio e nei comuni limitrofi. In tale contesto, è stata, tra l’altro, accertata la responsabilità degli indagati in ordine a 3 episodi estorsivi in danno di altrettante imprese assegnatarie dei lavori di ampliamento dell’Ospedale “Annunziata” di Cosenza, degli interventi per l’ammodernamento del sistema di illuminazione del campus universitario UNICAL di Rende e delle opere di restauro del Convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila, vittime di atti intimidatori.

In più circostanze, i componenti della consorteria hanno evidenziato la loro caratura criminale e il rigido controllo del territorio anche attraverso l’esecuzione di furti in danno di esercenti commerciali della zona. Diversi, poi, sono gli episodi di minaccia ed aggressione, tra cui quella ad un dipendente delle Ferrovie della Calabria presso la sede di Cosenza, “colpevole” di non aver assunto un atteggiamento tollerante a fronte delle condotte illecite poste in essere da altri colleghi, uno dei quali ha in ultimo chiesto l’intervento protettivo del sodalizio mafioso.

Le investigazioni hanno, inoltre, consentito di individuare un’altra organizzazione criminale– legata da vincoli parentali con la famiglia “Perna” – dedita all’approvvigionamento ed allo spaccio, attraverso una fitta rete di pusher, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, ricostruendo numerosi episodi di spaccio di sostanza stupefacente e procedendo a sequestri di stupefacente di vario tipo.

E’ stata, altresì, accertata la disponibilità, da parte degli esponenti dell’associazione criminale, di armi da fuoco, anche da guerra, e nel corso dell’indagine sono state sequestrate:

1 mitragliatore Kalashnikov con matricola abrasa e relativo munizionamento;

8 pistole cal. 9×21, 380, 22 , aventi matricola abrasa, con svariato munizionamento di diverso calibro;

aventi matricola abrasa, con svariato munizionamento di diverso calibro; 1 carabina ad aria compressa;

Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei confronti di

FALBO Alfonsino, cl. 1970, (custodia cautelare in carcere); IMBROGNO Massimo, cl. 1962, (custodia cautelare in carcere); LAURATO Vincenzo, cl. 1974, (custodia cautelare in carcere); RAIMONDO Sergio, cl. 1974, (custodia cautelare in carcere); GAGLIANESE Riccardo, cl. 1993, (custodia cautelare in carcere); BARTONE Gaetano, cl. 1981, (custodia cautelare in carcere); FUSARO Gianfranco, cl. 1976, (custodia cautelare in carcere); MAZZEI Pietro, cl. 1973, (custodia cautelare in carcere); SGANGA Gianfranco, cl.1974, (custodia cautelare in carcere); APUZZO Emanuele, cl.1984, (custodia cautelare in carcere); MIGNOLO Ottavio, c. 1964, (custodia cautelare in carcere); CRUPILLO Francesco, cl. 1985, (custodia cautelare in carcere); LIO Carmine, cl. 1972, (custodia cautelare in carcere); CARBONE Giuseppina, cl.1963, (arresti domiciliari); FORTE Manuel, cl. 1989, (arresti domiciliari); FUSARO Alfredo, cl. 1966, (obbligo di dimora); CIPOLLA Egidio, cl. 1994, (obbligo di dimora); QUARTA Cesare, cl. 1992, (obbligo di dimora); CASTIGLIA William, cl. 1987, (obbligo di dimora); LUCA’ Antonio, cl. 1992, (obbligo di dimora); IMBROGNO Vittorio, cl. 1991, (obbligo di dimora).