Cosenza. Scontro frontale tra due auto, un morto e due feriti

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza è intervenuta pochi minuti fa sulla SS107 al km 34,800, in prossimità del bivio per il cimitero di Cosenza, per un incidente stradale

Coinvolti nello scontro frontale due autovetture una Opel Astra ed una Fiat Punto.

Due le persone rimaste ferite affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Deceduto il conducente della Fiat.

Al momento il transito, nel tratto di strada interessato, è consentito su un’unica corsia.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso, al momento, alla messa in sicurezza delle vetture e del sito in attesa di autorizzazione del magistrato e del medico legale per la rimozione della salma.

Presenti sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.