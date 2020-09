Cosenza. Ubriaco crea scompiglio in un bar del centro, arrestato

Sabato notte, durante i servizi straordinari svolti nel centro cittadino dall’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza in occasione della movida giovanile, R.M., 32enne cosentino è stato tratto in arresto per Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate

L’uomo in stato di ebbrezza alcolica stava creando scompiglio in un bar del centro, molestando e minacciando gli avventori del locale.

Uno dei clienti del bar a quel punto ha chiamato il 113 chiedendo l’intervento della Polizia.

All’arrivo della Volante, a nulla sono valsi i tentativi di calmare l’uomo che anzi, a fronte della richiesta di fornire i documenti, si è avventato contro i poliziotti.

L’uomo, con svariati precedenti penali per furto e rapina, veniva così tratto in arresto per Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Al termine degli accertamenti veniva poi posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G..