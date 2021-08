Cosenza. Viola sorveglianza speciale, arrestato 58enne

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nel tardo pomeriggio del 29 agosto u.s., personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto C.V.L. perché resosi responsabile del reato di cui all’art. 75 D. Lgs nr. 159/2011 violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Rende

In particolare, il personale della 5^ Sez della Squadra Mobile notava la presenza di C.V.L. a bordo di un motociclo, guidato da altro pregiudicato S.M.M., che si aggirava in questo Corso Telesio.

Subito si procedeva a fermare il motociclo e C.V.L. veniva trovato in possesso di sfollagente, nonché di piccolo quantitativo di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

Da immediati accertamenti, emergeva che nei confronti dello stesso era in vigore la suddetta misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nl comune di Rende (CS).

I due soggetti venivano pertanto condotti presso questi uffici e CVL tratto in arresto per il summenzionato reato nonché deferito per il reato di cui all’art. 4 della L. 110/1975.

Di quanto sopra, veniva avvisato il P.M. di Turno Dr.ssa D’Andrea Marialuigia che disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di CVL, mentre S.M.M. veniva deferito alla competente A.G. per guida senza patente in quanto mai conseguita.