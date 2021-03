Costantino Garofalo nuovo schiacciatore della Raffaele Lamezia

Si è aggregato al gruppo squadra della Raffaele Lamezia il forte schiacciatore Costantino Garofalo

Classe 89, cosentino di nascita, Garofalo è ormai uno dei schiacciatori calabresi più affermati, veterano dei campionati di serie B, ma con importantissime esperienze in serie A2 e A3 (Monini Spoleto e Palmi) che ne hanno accresciuto notevolmente il bagaglio tecnico.

Arriva alla Raffaele Lamezia con l’obiettivo di dare il suo grande contributo tecnico e umano ad un gruppo già avviato e consolidato.

Il suo è un ritorno nella città della Piana dopo 3 anni, visto che nella stagione 2017-2018 fu uno dei protagonisti della vittoria del campionato con la Top Volley. La società è contentissima di avere Costantino già a disposizione e spera di raggiungere insieme a lui gli obiettivi che giocatori, tifosi e appassionati tanto sognano.

Di seguito la prima dichiarazione di Costantino dopo il suo arrivo nella Raffaele Lamezia:

“Il mio è un ritorno graditissimo in una città che mi ha accolto nel migliore dei modi e mi ha fatto sentire a casa, una città che respira da sempre la pallavolo di buon livello.

Non è stata difficile la mia scelta, abbiamo trovato l’accordo in pochi giorni. Arrivo in una società storica per la pallavolo calabrese, la Raffaele lamezia che non ha bisogno di presentazioni.

Sono felicissimo di aver trovato un bellissimo gruppo, farò del mio meglio per integrarmi nei meccanismi della squadra sia in campo che fuori.

Ci tengo a ringraziare il presidente Strangis che mi ha fortemente voluto nella sua famiglia e naturalmente ringrazio la società di Palmi, compagni staff e dirigenza e faccio loro i miei migliori auguri per tutto”.

Queste le ultime esperienze di Garofalo:

Desetacasa Cosenza b1

Monini SpoletoB2

Monini Spoleto B1

Monini Spoleto A2

Top Volley Lamezia B

Erredi Taranto B

Leo Shoes Casarano B

Tigano Palmi A3