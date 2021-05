Il 3 e 4 luglio prossimi si terrà il primo seminario in Calabria sulle “Costellazioni Familiari Sistemiche”

PENTONE. Per la prima volta in Calabria avrà luogo un seminario monotematico sulle Costellazioni Familiari Sistemiche; l’obiettivo è quello di spiegare cosa sono e come potrebbero esserci utili durante la nostra vita quotidiana. Si tratta di un approccio terapeutico che si sta sviluppando in tutto il mondo e che mira a trovare una soluzione ai conflitti interpersonali, familiari e di coppia (ed anche in ambito lavorativo), attraverso una rielaborazione degli stessi.

Ad ospitare il seminario sarà la newyorkese Anna Ducarelli, nel suo “Ducarelli B&B”, a Pentone (Catanzaro) il 3 e 4 luglio 2021.

Sarà presente la dottoressa Elena Meneghetti, coach certificata in Ipnosi e, appunto, Costellazioni Familiari Sistemiche. Un’ospite molto importante, poichè è anche esperta in relazioni e crescita del potenziale. Meneghetti è anche la promotrice de “Unconventional Coaching for Excellence” che ha la finalità di aiutare le persone a trovare la propria unicità. Le due esperte hanno proposto un’interessante programma, diviso in due giornate articolate in momenti di confronto e anche di amena condivisione.

Naturalmente, il seminario si terrà in osservanza di tutte le disposizioni anti- Covid; gli spazi della struttura seguiranno i protocolli di sanificazione previsti dalle vigenti normative.