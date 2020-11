Covello (IV): doppia preferenza di genere conquista civile per la Calabria

La politica cosentina di Italia Viva interviene su Facebook dopo l’approvazione in Consiglio regionale della parità di genere

La legge sulla doppia preferenza di genere, attesa da almeno 5 anni, è stata approvata oggi dal Consiglio Regionale.

Ecco le sue parole:

È una grande conquista civile per la Calabria.

Si rompe con la doppia preferenza di genere un tetto di cristallo non più accettabile

Anche nel ricordo di Jole,

una battaglia vinta nell’interesse della buona politica

Uniti si è forti.

E la Calabria dimostrerà di esserlo.

Grazie al mondo delle Associazioni,

al mondo delle donne,di tutte quelle donne che ci hanno sempre creduto,

con determinazione e costanza,alle donne nelle Istituzioni e nei Partiti,alla Consigliera delle Pari Opportunità e alla Ministra Elena Bonetti che ha seguito sempre con grande attenzione.

La Calabria merita di crescere e le donne contribuiranno a ciò per colmare

grandi e gravi ritardi.