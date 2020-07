Covid-19: cosa succederà dopo l’estate? Dibattito pubblico a cura dell’associazione Logos&Polis

“Covid-19: dopo l’estate cosa succederà?”. Incontro pubblico sull’evolversi del fenomeno pandemico a cura dell’associazione lametina Logos&Polis.

Covid-19: dopo l’estate cosa succederà? È il tema del dibattito pubblico organizzato dall’associazione Logo&Polis di Iolanda Baretta sul lungomare di Falerna (Catanzaro). La terrazza sul mare del ristorante Summer Plays ospiterà l’incontro, sabato primo agosto 2020 alle 19.30.

Parteciperanno il sindaco di Falerna, Daniele Menniti; il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro; la virologa dell’Asp di Catanzaro, Giuseppina Berardelli; il docente di Fisica dell’Unical Riccardo Barberi; Stefano Rocca, vicepresidente dell’associazione Lamezia shopping. Tema del dibattito sarà l’emergenza sanitaria in corso dovuta alla pandemia da Covid-19.

Gli ospiti dell’iniziativa analizzeranno il fenomeno pandemico in ogni suo aspetto: medico, scientifico, amministrativo e socio-economico. Non solo una corposa disamina di quanto avvenuto durante i mesi del lockdown ma anche pragmatiche prospettive per il prossimo futuro da parte di rappresentanti istituzionali e della società civile che, quotidianamente, si interfacciano con le problematiche del territorio. La pandemia globale è stata proclamata dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) nel marzo scorso. Sono in pratica cinque mesi che il mondo intero cerca di fronteggiare con ogni messo l’emergenza sanitaria dovuta al dilagare del contagio da Covid-19.

Sempre secondo i dati forniti dall’Oms, oggi sono quasi 16 milioni i casi segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità con oltre 640 mila decessi. E, in molti dicono, che per i prossimi mesi autunnali, i ritmi del contagio aumenteranno progressivamente così come è avvenuto nella prima metà di quest’anno. A ribadirlo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. “Nelle ultime 6 settimane, il numero totale di casi è quasi raddoppiato. Covid-19 ha cambiato il mondo. Ha riunito persone, comunità e nazioni e le ha separate – ha dichiarato Ghebreyesus – Ha dimostrato di cosa sono capaci gli esseri umani, sia positivamente che negativamente. Abbiamo imparato moltissimo e stiamo ancora imparando”.

Il dibattito sul tema “Covid-19: dopo l’estate cosa succederà?” creerà un focus su quella che è la situazione nel contesto reale in cui viviamo. Riflessioni e previsioni per gli ultimi mesi di un 2020 che sarà annoverato negli annali della storia come l’anno del Coronavirus.