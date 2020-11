Covid-19, la Protezione civile pronta a distribuire un milione di mascherine

L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa con le Camere di commercio calabresi

La Protezione Civile della Regione Calabria distribuirà sul territorio calabrese un milione di mascherine monovelo “usa e getta”.

L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa che sarà sottoscritto a breve tra la U.o.a. Prevenzione e gestione dell’emergenza Covid della Protezione Civile della Regione e le Camere di Commercio calabresi.

L’intesa prevede che gli enti camerali «si rendano disponibili a contribuire alla distribuzione gratuita delle mascherine, quali presidi di sicurezza individuale, per il tramite delle associazioni di categoria che riterranno opportuno coinvolgere, attraverso i commercianti e gli operatori economici del proprio territorio di competenza, ovvero a clienti e avventori eventualmente sprovvisti di mascherina al momento dell’accesso all’esercizio commerciale».

L’accordo scaturisce dall’ordinanza n. 68 del 25 settembre 2020, con cui l’ex presidente Jole Santelli, aveva disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.

Questo il programma di distribuzione delle mascherine sul territorio calabrese: provincia di Cosenza: 360mila; provincia di Reggio Calabria: 280mila; province di Catanzaro (186.624), Vibo Valentia (83.592) e Crotone (89.784).