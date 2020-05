Covid-19: Da settembre 400 milioni di dosi del vaccino sperimentale

Lo studio, attualmente presso l’università di Oxford, commissionato dalla società farmaceutica AstraZeneca, metterà in produzione un vaccino sperimentale contro il Coronavirus già da settembre 2020

La notizia è stata divulgata dalla società britannica che collabora con Irbm di Pomezia in Italia, puntando su un’accessibilità globale.

Inoltre un finanziamento pari a 1 miliardo di dollari da parti di Barda, Autorità statunitense per la ricerca biomedica, incrementa ancora di più gli accordi che AstraZeneca vorrebbe siglare per la produzione e fornitura del vaccino.

La sperimentazione comprende una fase 3 dedicata a 30 mila volontari tra cui anche una sperimentazione in ambito pediatrico. Attualmente in Inghilterra, è in corso la fase 1-2 del vaccino, al fine di provarne la sicurezza su più di 1000 volontari in buona salute fra 18 e 55 anni, se i dati saranno positivi anche in altri paesi potrà essere avviata un’ulteriore fase di sperimentazione.

Pascal Soriot, Chief Executive Officer di AstraZeneca ha dichiarato: “questa pandemia è una tragedia globale. Dobbiamo sconfiggere il virus insieme. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per rendere questo vaccino disponibile velocemente e su larga scala“.

Riccardo Cristiano