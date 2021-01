Covid, D’Ippolito (M5S) chiede la proroga dei contratti degli infermieri

Mi appello ai commissari delle aziende del Servizio sanitario affinché proroghino i contratti, in scadenza il prossimo 31 gennaio, di molti degli infermieri, diversi dei quali in servizio nell’Asp di Catanzaro, assunti per la cura dei pazienti affetti dal Covid 19

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che evidenzia: «Si tratta di figure professionali essenziali, specie in questa delicata fase della pandemia. Non possiamo farne a meno, soprattutto in considerazione del concomitante arrivo del freddo, del vicino picco dell’influenza stagionale e dell’insidiosità della variante inglese del nuovo coronavirus, che risulta essere particolarmente contagiosa».

«In proposito – conclude D’Ippolito – chiedo anche l’interessamento del commissario alla Sanità calabrese, Guido Longo, e del dirigente generale del dipartimento regionale Tutela della salute, Francesco Bevere, anche perché possano ricevere al più presto le rappresentanze sindacali degli infermieri, cui resto vicino, al fine di ascoltarne le ragioni».