Covid. Direzione Ospedale Cosenza: nessun decesso in ambulanza

Barbato: “escludo anche che qualcuno sia morto in tenda triage”

COSENZA – “Non c’è stato alcun decesso in ambulanza e posso escludere anche una morte nella tenda pre-triage. Rimane certo che tra l’8 e il 16 aprile abbiamo avuto un numero elevato di accessi in ospedale, ma tutti i pazienti sono stati adeguatamente trattati nel Dea. In questo arco temporale abbiamo registrato sette decessi ed erano tutti casi estremamente complessi”.

Lo ha dichiarato all’ANSA il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Angelo Barbato.

Il direttore sanitario dell’ospedale dell’Annunziata ha commentato anche la notizia dell’occupazione degli uffici della direzione aziendale da parte di un gruppo di cittadini.

“Le richieste dei manifestanti – ha poi detto Barbato – sono legittime e noi tutti vorremmo risolvere al meglio e in breve tempo le problematiche della sanità calabrese e cosentina in particolare, ma purtroppo sono situazioni complicate e anche reiterate nel tempo”. (ANSA).