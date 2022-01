Covid: a febbraio nuove regole, multe e Pass nei negozi

Il 31 gennaio sono in scadenza i provvedimenti inseriti nel decreto Festività. In vista cambiamento nel sistema di colori delle Regioni

Green pass Italia e obbligo vaccinale, cosa cambia dall’1 febbraio? Il certificato verde sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e dal tabaccaio.

Ma dal Consiglio dei ministri di lunedì 31 gennaio potrebbero arrivare importanti novità: dallo stop alle mascherine all’aperto (ma si parla di proroga) alla ripertura delle discoteche, dalle semplificazioni per la scuola alle quarantene, fino al colore delle Regioni, con il solo rosso che resterà per le zone più colpite.

Nell’attesa ecco gli obblighi dal 1 febbraio.



Obbligo vaccinale e sanzioni

Per tutti coloro che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale, sarà prevista una sanzione di 100 euro una tantum. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Obbligo Green pass e sanzioni

Per le persone che accederanno senza Green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green pass se omette il controllo.

Green pass e durata

Dall’1 febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale e del Green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi. Il 15 dicembre 2021 infatti la durata del certificato verde era già stata ridotta da 12 a nove mesi.

Green pass illimitato? Per chi

La durata del Green pass potrebbe essere allungata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Ma ogni valutazione sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, necessita di una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l’attuale durata.