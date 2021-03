Covid. Fondazione Gimbe: in Calabria 349 positivi per 100mila abitanti

Dato settimana 3-9 marzo in peggioramento. Ricoveri sotto soglia

Nella settimana 3-9 marzo risulta in peggioramento in Calabria l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”, oltre all’aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sui casi Covid-19 della Fondazione Gimbe.

In particolare i casi postivi per 100 mila abitanti sono 349 con un +12,3% rispetto alla settimana precedente quando i casi erano 331.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente 25 e 23% con le soglie poste al 40 e del 30%.

Dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe emerge anche che la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,30% (Media Italia 2,93%) e che la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,1% (Media Italia 5,2%). (ANSA)