Covid: Gimbe, in Calabria aumento casi nella settimana 7-13 luglio

Ciclo completo vaccinazione per 36,6% popolazione. Pochi over 60

CATANZARO. Nella settimana dal 7 al 13 luglio, in Calabria, è ancora in miglioramento la performance per i casi attualmente positivi ogni 100 mila abitanti, 108 anche se si registra un aumento dei nuovi casi, rispetto ai sette giorni precedenti, del 47,3%.

E’ quanto rileva il report settimanale sull’andamento del Covid 19 in Calabria redatto dalla Fondazione Gimbe.

Restano ampiamente sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e terapia intensiva (1%) – si rileva nel report – mentre la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 36,6% a cui aggiungere un ulteriore 19,8% solo con prima dose. La popolazione over 80 della regione con ciclo vaccinale completo raggiunge il 78,2% a cui aggiungere un ulteriore 4,4% solo con prima dose. I 70/79enni con ciclo completo sono invece il 68,5% a cui aggiungere un ulteriore 15,8% solo con prima dose.

Nella fascia di popolazione 60-69 anni il ciclo completo riguarda il 56,3% del totale a cui aggiungere un ulteriore 21,9% solo con prima dose. Più alta della media nazionale la percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino: il 18,8% a fronte della media Italia del 12,4%. (ANSA).