Covid, Gruppi consiliari FdI e FI Lamezia: “Venga convocato un consiglio comunale

L’emergenza Covid va affrontata con alto senso di responsabilità e con decisioni appropriate

Comunicato Stampa

Rimaniamo perplessi dalle modalità con le quali il sindaco di Lamezia Terme gestisce, in qualità di autorità sanitaria, la pandemia.

E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Rosy Rubino, Pietro Gallo e Mimmo Gianturco e di Forza Italia, Matteo Folino e Antonio Mastroianni.

“Da una parte – affermano – registriamo il colpevole ritardo con il quale il Comune di Lamezia Terme chiede un parere tecnico all’Asp di Catanzaro, tramite il presidente del consiglio comunale e i presidenti della III e della IV commissione consiliare, in merito alla possibile chiusura delle scuole e dall’altro constatiamo il mancato utilizzo dei poteri che afferiscono al sindaco e alla giunta, come prospettato dal Tuel, sull’emergenza sanitaria. Una maggiore capacità di dialogo del primo cittadino con gli organi istituzionali sarebbe auspicabile”.

“Precisiamo – aggiungono – che è opportuno e doveroso coinvolgere il consiglio comunale sulla drammatica situazione pandemica che stiamo vivendo, anzi a tal proposito è auspicabile una convocazione dell’Assise per affrontare la problematica, ma è altrettanto necessario e doveroso che l’esecutivo formuli delle proposte per tamponare l’emergenza Covid. Tali proposte, dall’inizio della pandemia, non sono mai arrivate”.

“Come avevamo avuto modo di sottolineare, sollecitando anche un tavolo di confronto con l’Asp di Catanzaro, le scuole e gli asili nido – proseguono – sono a forte rischio contagio; è necessario predisporre un sistema di areazione e purificazione dell’aria negli istituti scolastici anche per evitare che i bimbi stiano in aule con le finestre aperte in pieno inverno. Siamo sempre disposti a dare il nostro contributo, data la situazione emergenziale, nell’interesse esclusivo della comunità”.

“L’azione del consiglio comunale – concludono i due partiti del centrodestra – dovrebbe camminare di pari passo con quella della giunta. A tal riguardo, sollecitiamo il sindaco e l’esecutivo a invertire senso di marcia e dare un contributo improcrastinabile ad una questione che investe la tutela della salute pubblica con conseguenti implicazioni sociali ed economiche”.