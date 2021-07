Covid, Iss: “Vaccini approvati proteggono da tutte le varianti”

L’Istituto assicura: “Ciclo completo rimane efficace”. E sui monoclonali: “Alcuni perdono efficacia da soli ma non in mix”

Per quanto riguarda l’impatto delle varianti del coronavirus sull’efficacia delle vaccinazioni anti-Covid, “i primi studi affermano che il ciclo completo dei 4 vaccini già approvati rimane protettivo nei confronti di tutte le Voc (varianti che destano preoccupazione, ndr), mentre diminuisce l’efficacia che si era evidenziata dopo la prima dose”.

Lo sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss), nella sezione ‘Faq’ sul proprio sito.

“Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione – aggiunge l’Iss – non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro. Tuttavia, alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia se usati singolarmente, mentre continuano a funzionare i mix di 2 anticorpi”.