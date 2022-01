Covid. Lamezia, delegazione studenti incontra il sindaco Mascaro

Una rappresentanza di studenti degli istituti superiori di Lamezia ha incontrato quest’oggi il sindaco Paolo Mascaro

Un gruppo di studenti si è ritrovato questa mattina davanti agli uffici comunali per protestare contro il sindaco in quanto, a loro dire, avrebbe dovuto sospendere la didattica in presenza.

Una delegazione è stata quindi ricevuta dal sindaco alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, del consigliere provinciale Davide Mastroianni, dalla presidente della terza commissione, Antonietta D’Amico e di altri consiglieri comunali.

Gli studenti hanno chiesto al sindaco di attivare la Dad per svariate ragioni, la mancanza di misure minime nelle scuole, l’incremento dei contagi in Città, il problema del trasporto pubblico, la mancanza di fornitura delle mascherine FFP2.

Mascaro ha però risposto partendo da una analisi dei dati sui contagi, sia a livello locale che nazionale e spiegando che non può prendere la decisione di attivare la Dad perchè è già successo in passato che poi il Tar ha sospeso l’ordinanza. La chiusura delle scuole per 15 giorni può avvenire solo per casi eccezionali, si può solo valutare la situazione per singolo istituto o per singola classe.

Rispedite al mittente quindi le ragioni della protesta, con l’augurio del sindaco che grazie alla campagna vaccinale attuata dall’Asp (che non ha ancora risposto al parere tecnico-scientifico chiesto nei giorni scorsi) si possa tornare a livelli pandemici accettabili.