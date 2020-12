Covid, Ricciardi: “Dicembre e gennaio saranno terribili”

La strada per arginare l’epidemia da Covid è tutt’altro che in discesa per Walter Ricciardi

“Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell’accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale”.

Lo ha detto il consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, nel suo intervento al quinto ‘Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?’ promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar).

VACCINO – Non vaccinare gli italiani infettati e guariti? Per Ricciardi è più che altro una questione organizzativa: “Le dosi di vaccino all’inizio saranno limitate – dice all’Adnkronos Salute – dunque andranno riservate prima ai soggetti più esposti per rischio o per età. Dunque gli operatori sanitari e quelli essenziali, oltre che i soggetti più fragili, ovvero gli anziani ricoverati nelle strutture e quelli che sono a casa”.

NATALE – Addio maxi-riunioni di famiglia per le feste di fine anno. Se dal Comitato tecnico scientifico si rinnova l’invito ad evitare assembramenti e a limitare al massimo i contatti sociali, Ricciardi si unisce al coro degli esperti: “Anche noi eravamo abituati a riunioni familiari con 15-20 persone, ma quest’anno non si può. Festeggerò con mia moglie e le mie figlie”..