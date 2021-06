Covid: sequestrate 100mila mascherine non a norma a Crotone

Operazione della Guardia di finanza



CROTONE. Circa 100 mila mascherine chirurgiche sono state sequestrate, perché ritenute non conformi alle norme dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone.

L’operazione è stata condotta dal comparto Anti terrorismo – Pronto impiego del Gruppo di Crotone dopo l’incrocio di informazioni ottenute da un controllo economico del territorio.

È stato così individuato un distributore che commercializzava mascherine chirurgiche riportanti sulla confezione delle informazioni non rispondenti alla relativa dichiarazione di conformità CE, difatti la classificazione in etichetta individuava le mascherine come di tipo II “R” mentre la dichiarazione di conformità rilasciata risultava essere relativa a mascherine chirurgiche di tipo I. (ANSA).