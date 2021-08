Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La variante Delta fa aumentare i ricoveri, in diverse regioni cresce il rischio di passare in zona gialla

Sicilia e Sardegna rischiano di passare dalla zona bianca a quella gialla già dalla fine di agosto. Sono infatti queste le due Regioni in cui i nuovi valori soglia che determinano il cambio di colore preoccupano maggiormente. La pressione sulla rete ospedaliera, però, sta crescendo un po’ ovunque: nel Lazio il tasso di occupazione in rianimazione è passato dal 3,7% al 6% in una settimana, in Liguria dal 2,8% al 7%.

Come riporta Il Corriere della Sera, il parametro dei 50 positivi su 100mila abitanti risulta già sforato, in alcuni casi abbondantemente, da 14 Regioni su 21. Il permanere di questa situazione per due settimane sarebbe stato sufficiente affinché passassero tutte in zona gialla, ma con il nuovo decreto sono “salve” grazie alla situazione negli ospedali pressoché sotto controllo.

Al limite la situazione anche in Calabria, che ha 57,1 positivi su 100mila abitanti e registra già l’11% dei posti letto nei reparti ordinari destinati a malati Covid (solo dieci giorni fa era erano il 6,6%).