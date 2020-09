Covid. Sindaco Mascaro: “Siamo a 17 casi ma Lamezia non è zona rossa”

LAMEZIA. A tutt’oggi in città si registrano 17 casi di persone positive al Covid-19. La conferma arriva direttamente dal sindaco Paolo Mascaro che ha anche rilasciato un’intervista video alla nostra testata già online sulla nostra pagina Facebook. Il primo cittadino ribadisce, comunque, che “Lamezia non è zona rossa”.

Mascaro ammette che sul territorio lametino il numero dei contagi è aumentato in queste ultime settimane e che non era mai stato così alto, anche rispetto ai primi mesi del diffondersi della pandemia. Il sindaco ringrazia il lavoro alacre e costante del dipartimento di Prevenzione dell’Asp che ha permesso di circoscrivere i casi di positività e di mettere subito in quarantena amici e parenti dei contagiati. Red.