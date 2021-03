Covid: sorpresi in circolo ricreativo, sanzionato anche un medico

In 7 giocavano a biliardo assembrati e senza mascherine

CORIGLIANO ROSSANO. Giocavano a biliardo senza usare la mascherina e non rispettando il distanziamento fisico in un circolo ricreativo rimasto aperto nonostante le disposizioni vigenti per il contenimento del Covid 19. Sette persone, tra queste anche un medico, sono state sanzionate dai carabinieri della compagnia di Corigliano.

I militari, assieme agli agenti della polizia locale, hanno fatto irruzione in un circolo ricreativo a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, dove hanno trovato sette uomini intenti a giocare su tre diversi tavoli da biliardo.

I presenti, tutti sprovvisti di mascherina e assembrati, si dedicavano tranquillamente all’attività ludica.

Dopo essere stati identificati i sette sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno, mentre al titolare del circolo, oltre all’ammenda, è stata sospesa l’attività ricreativa. (ANSA).