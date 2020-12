Covid: Tar accoglie ricorso, lunedì riaprono le scuole a Rende

Sospesa l’ordinanza del sindaco per lo stop fino al 22 dicembre

RENDE. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Rende Marcello Manna che aveva sospeso le attività didattiche in presenza sul territorio comunale per quanto concerne le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo livello, dallo scorso 9 dicembre al 22 dicembre.

Il Tar, accogliendo l’istanza, “sospende l’atto impugnato” e pertanto lunedì le scuole di Rende dovranno riaprire.

L’istanza al Tar è stata presentata dall’avvocato Achille Morcavallo per conto di circa 400 genitori in disaccordo con quanto stabilito dal primo cittadino rendese. (ANSA).