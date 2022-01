Covid: troppi casi, salta amichevole calcio Italia-Spagna U19

La gara si doveva giocare il 19 gennaio allo stadio di Crotone



CROTONE. A causa del Covid non si giocherà allo stadio Ezio Scida la partita amichevole tra le formazioni Under 19 di Italia e Spagna prevista per il 19 gennaio prossimo.

La Figc, a seguito del peggioramento epidemiologico, ha comunicato l’annullamento della gara.

Lo fa sapere il Comune di Crotone spiegando in una nota che “la Federazione, nel ringraziare per l’aiuto e la collaborazione, rinnova la speranza di poter presto prevedere un nuovo appuntamento tra la maglia azzurra e la città di Crotone”.

“Comune di Crotone e F.C. Crotone – continua il comunicato dell’amministrazione – ringraziano la Federazione e il presidente Gravina per l’attenzione dimostrata nei confronti della città e della società e rinnovano la disponibilità a poter accogliere, quanto i tempi lo consentiranno, la gloriosa maglia azzurra della nazionale in città e allo stadio Ezio Scida”.

(ANSA).