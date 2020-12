Covid: Von der Leyen annuncia vaccinazioni in Ue 27 28 e 29 dicembre

La Presidente della Commissione europea annuncia l’inizio della campagna di vaccini, che partirà in simultanea in tutti i Paesi dell’Unione Europea dal 27 al 29 dicembre. Ma solo dopo la conferma dell’Agenzia Europea del Farmaco del vaccino Pfizer-Biontech.

La presidente della Commissione Europea ha annunciato dunque via Twitter l’inizio della campagna di vaccini in tutti e 27 paesi dell’Unione, si inizierà tutti insieme dunque, in una tre giorni di vaccini che si spera possa essere l’inizio della fine del periodo pandemico.

L’inizio della vaccinazione ha davanti a se solo un ostacolo, l’autorizzazione da parte dell’Agenzia Europea del farmaco, che lunedì dovrebbe esprimere il parere sul vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech.

Il Ministro della Salute Speranza commenta entusiasta:

Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l’inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta. — Roberto Speranza (@robersperanza) December 17, 2020

Un bel segnale per l’Unione, che sta attraversando più unita che mai questo periodo pandemico.

D.R.