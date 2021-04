Cresce il fronte unito per il riscatto del Sud

Si è tenuto, nella sede del Coordinamento Meridionale di Lamezia Terme, un incontro tra il presidente nazionale esecutivo del Movimento 9 Dicembre dei forconi, Pietro Mazzucca, e il co-fondatore del Cordinamento Meridionale, Antonio Talarico, organizzazione nata per aggregare cittadini associazioni e movimenti che hanno come obiettivo comune il rilancio del Mezzogiorno d’Italia

Comunicato Stampa

Nell’incontro, i due rappresentanti politici, riaffermano il rispetto dei cittadini, vittime della mala politica, sia di destra che di sinistra che in questi anni si sono alternate mal governando le regioni meridionali.

Dall’unità d’Italia ad oggi non è stato fatto nulla per la nostra Terra e, complice anche un’opinabile gestione del Covid, si muore di mala sanità, cresce l’emigrazione, abbiamo difficoltà di accesso al credito e all’erogazione di finanziamenti e le nostre aziende, frutto di sacrifici economici ingenti hanno sempre maggiori difficoltà.

Molte di loro chiuderanno per non aprire più. È arrivato, dunque, il momento di unire le forze per liberare il Sud dal predominio delle segreterie romane.

Aspettiamo i contributi di tutti, in termini di azioni e concretezza.