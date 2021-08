Crosia (Cs). Uomo in manette per detenzione di sostanze stupefacenti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Deferito inoltre all’A.G. per detenzione illegale di munizioni

Personale della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto un uomo di 36 anni residente a Crosia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e, altresì, lo stesso veniva deferito all’A.G. per il reato di detenzione illegale di munizioni.

Nel particolare, continui sono i controlli del personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano su tutta la fascia ionica di pertinenza della nostra provincia, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo i dovuti riscontri ed una conseguente perquisizione domiciliare, in Crosia venivano rinvenuti svariati grammi di sostanza stupefacente abilmente nascosta all’interno dell’appartamento e dell’orto antistante, delle piantine di canapa indiana e tutto il materiale per la ripartizione in dosi della sostanza.

Veniva rinvenuto altresì vario munizionamento illegalmente detenuto.