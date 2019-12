Donna vive da sola, poliziotti intervenuti dopo una segnalazione

CROTONE. Era caduta a terra nella sua abitazione a causa di un malore ma non riusciva ad alzarsi.

Un’anziana donna, che vive da sola, è stata soccorsa dagli agenti della Polizia di Stato di Crotone.

I poliziotti delle Volanti, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa, sono intervenuti in una zona del centro della città.

Una volta sul posto hanno sentito netta la richiesta di aiuto della donna senza, però, riuscire a individuarne la provenienza.

Avviate le ricerche hanno iniziato a controllare dall’esterno tutti gli appartamenti del condominio interessato fino a quando arrivati al secondo piano dell’edificio individuando la fonte delle urla.

Entrati nell’appartamento gli agenti hanno trovato la donna riversa a terra, in camera da letto, ma non in grado di rimettersi in piedi.

L’anziana, che era in stato confusionale, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 i quali, dopo averla visitata, le hanno riscontrato buone condizioni di salute.