Crotone. Grave incidente stradale in località Bucchi, due i feriti

Scontro frontale tra furgone e Opel Agila, due i feriti

Alle 15:20 di oggi 11 novembre, una chiamata alla sala operativa del comando vigili del fuoco di Crotone, segnalava uno scontro frontale tra un furgone ed una vettura Opel Agila. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco, i feriti di anni 42 e 25 erano all’esterno, nelle vicinanze dei propri automezzi, scossi dallo scontro.

I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza gli stessi, e le auto che perdevano liquido dal vano motore a causa del forte impatto. Successivamente hanno coadiuvato i sanitari del 118 per il trasporto nell’ ambulanza giunta sul posto. Presenti anche gli agenti della polizia stradale ed i carabinieri per i rilievi del caso.

RED.