Crotone, Salvatore Gaetano aderisce a Forza Italia e si candida alle elezioni regionali

Salvatore Gaetano, editore televisivo calabrese, aderisce a Forza Italia e si candiderà alle prossime elezioni regionali nelle liste del partito presieduto da Silvio Berlusconi

Comunicato Stampa

La decisione sarà comunicata nel corso di un’apposita conferenza stampa che si terrà a Crotone.

L’incontro con i giornalisti si terrà venerdì 30 luglio, alle ore 19.00, presso il ristorante “Porto Vecchio”, in via Molo porto vecchio. Saranno presenti il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Giuseppe Mangialavori, ed il coordinatore provinciale dello stesso partito, on. Sergio Torromino. Salvatore Gaetano nel ringraziare il senatore Mangialavori e l’on. Torromino ha commentato: “Entro in una famiglia che richiama, com’è noto, le mie radici più profonde. Sono fiero, e non lo dimenticherò mai, di aver incontrato nel senatore Giuseppe Mangialavori e nell’onorevole Sergio Torromino due persone dalle straordinarie doti umane, prima che politiche e professionali, desiderose entrambe di difendere le ragioni della Calabria a qualsiasi livello. Porterò il mio contributo con entusiasmo e passione, nella certezza di far parte di una squadra coesa, forte e autorevole. Saper stare insieme, nel realizzare grandi progetti, è una virtù che ritengo fondamentale”.