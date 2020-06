Crotone. Trovati con marijuana e cocaina, tre arresti

In 2 distinte attività dei carabinieri a Crotone e in provincia

CROTONE. Tre persone sono state arrestate e poste ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in due distinte attività dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone in città e in provincia.

Nel primo episodio, avvenuto a Crotone, i militari della sezione Radiomobile della Compagnia cittadina, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso e sottoposto a perquisizione un trentunenne ed un ventiseienne trovati in possesso di 18 grammi di marijuana e 0,7 grammi di cocaina.

Nell’altra circostanza un ventitreenne, fermato dai militari a Casabona, è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata trovata a seguito di una perquisizione veicolare nel bagagliaio della vettura. (ANSA).