CRT, la radio del territorio calabrese

Una radio sempre più vicina al territorio e un mese di dicembre in movimento per Radio CRT, l’emittente regionale con sede a Lamezia e copertura del territorio calabrese e, da poco, anche della città di Catania

Dopo lo stop forzato, causa pandemia, molte manifestazioni regionali sono ripartite e Radio CRT ha supportato gli organizzatori per la riuscita delle manifestazioni, a partire dal “Premio Mia Martini”. Radio CRT ha seguito la gara canora per tutti i tre giorni della manifestazione con la diretta dal Truck Milmedia posizionato nei pressi del Palaexpert di Bagnara Calabra, dove si sono esibiti i cantati in gara. E sempre da Bagnara, CRT ha raccontato la festa del Torrone, uno dei 6 prodotti Igp (Indicazione geografica protetta) della Calabria conosciuto in tutto il mondo.

Altra manifestazione che ha riscosso tanto successo è stata la rassegna “Comics &Co”, la fiera del fumetto e dell’animazione della Calabria, quest’anno in versione “Hybrid”.

La carovana della Radio è stata per tre giorni al Centro Commerciale Due Mari da inaugurato un moderno studio allestito all’interno nella piazza del noto centro commerciale di Maida, comune tra Lamezia e Catanzaro.

Il 2021 si chiude con la radio tra la gente, altre sorprese sono in arrivo e saranno annunciate nelle prossime settimane.

ARTICOLO SPONSORIZZATO