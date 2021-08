Cuccioli di cane abbandonati soccorsi dai carabinieri

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nel vibonese, affidati alla Polizia locale per condurli al canile



JOPPOLO. I carabinieri della stazione Forestale di Spilinga, durante un servizio di controllo in località Monte Poro, nel comune di Joppolo, sono stati avvertiti da alcuni ciclisti della presenza di alcuni cani abbandonati a ciglio strada.

I militari hanno constatato la presenza di tre cuccioli di razza meticcia, in evidente stato di abbandono, denutriti e bisognosi di cure.

Invece di spaventarsi, i cuccioli, alla vista dei militari si sono dimostrati affettuosi quasi consapevoli che la loro presenza potesse essere l’unica speranza di salvezza.

I militari hanno quindi avvertito la Polizia municipale che ha avviato le procedure per l’affidamento in custodia al canile convenzionato per le cure e l’assistenza necessarie. (ANSA).