Curinga. Tromba d’aria si è abbattuta nella zona di Acconia: ingenti danni alle aziende agricole

Tromba d’aria si abbatte nella zona di Acconia di Curinga, ingenti danni alle aziende agricole.

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questo pomeriggio in località Acconia di Curinga per una verifica alle aziende agricole situate nella zona interessata dall’evento calamitoso. Infatti a causa di una tromba d’aria numerose serre adibite alla coltivazione di varie colture sono state divelte dalle forti raffiche di vento.

La squadra dei vigili del fuoco ha effettuato numerose verifiche e la messa in sicurezza delle serre in imminente pericolo di caduta. Non si registrano danni a persone. Sul posto si è recato il vicesindaco di Curinga per constatare i danni subiti dalle aziende agricole.