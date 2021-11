DC Crew un gruppo di giovani con la voglia di creare movimento nel territorio montano

Nata due anni fa quasi per gioco, la DC Crew un gruppo di ragazzi con l’intento di promuovere i territori in cui vivono e farlo attraverso la creazione di eventi “al passo con i tempi, con lo sguardo rivolto verso le grandi realtà urbane di movida e divertimento”

*DC* l’alleanza Decollatura Carlopoli, non circoscritta ai due territori ma estesa al comprensorio intero.

“L’intento del gruppo-spiegano i ragazzi- è quello di rilanciare in modo concreto il territorio montano, intrattenendo una vasta platea di utenti, ovviamente nel rispetto delle normative anti covid vigenti.

Intrattenimento, incontro, divertimento pulito sono gli obiettivi che il gruppo intende raggiungere oltre ad una significativa ripresa economica del settore degli spettacoli.

Si parte già, salvo imprevisti, da *Dicembre* con organizzazione di eventi privati (data la situazione attuale) il cui accesso sarà garantito solo previo invito e con greenpass.

Grandi novità per l’ annata 2022 con una programmazione già avviata che stupirà ancora di più le comunità “non solo musica, ma in cantiere la messa in scena di manifestazioni ricreative e culturali di alto livello” .