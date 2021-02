De Biase: “Lamezia, votare per una reale rappresentanza politica non per svuotarci”

“Lamezia città in cerca d’autore”.

Nota stampa: “Ma possibile che solo il centrosinistra può governare questa città in tranquillità? Lo storia mostra 10 anni di governo Lo Moro; poi una breve gestione del governo Scaramuzzino, con la ripresa del comune del governo Speranza, per altri 10 anni circa.

Irrompe il governo Mascaro e tra saliscendi governativi, la città è ferma, attende una prospettiva; stenta in una silenziosa e dolorosa sfiducia , mostrata sempre più crescente verso la politica , specie in questo particolare momento pandemico.

Insomma, a quale “ santo votarsi “ per avere una stabilità governativa che programmi una città futurista? Che non paghi prezzi salati sotto il profilo della disoccupazione giovanile?

Per non parlare poi delle precedenti elezioni regionali, dove come hanno mostrato i risultati, la città di Lamezia nonostante la sua massiccia presenza elettorale, non ha avuto un proprio rappresentante. Seppur gode di un rappresentante del comune di Gizzeria. Di contro Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, hanno goduto e magari godranno di rappresentanti numerosi: storici e rinnovati. Tutto questo significa magari privilegi, scelte predominanti e tutela del proprio territorio. Per questo motivo noi lametini poi stentiamo e non pesiamo nei luoghi delle decisioni!

Nella provincia catanzarese la situazione è la medesima: Lamezia non c’è! E da quanto sembra oramai deciso in queste ultime ore, il voto provinciale si terrà il 28 marzo. E il nostro Comune ? Per ovvi motivi, ancora una volta non ci sarà! E allora la domanda è: come potrà salvarsi la nostra città? Siamo perennemente orfani e magari colonizzati : alcune volte “fatti apparire da qualcuno pure adottati “.

Intanto Lamezia guarda nel vuoto della propria esistenza: non ha un governo comunale perché commissariata; alle elezioni provinciali non parteciperà proprio perchè non ha un’amministrazione e un’assemblea cittadina in carica; alle regionali se la politica non qualificherà una adeguata rappresentanza e non favorirà uno “spreco elettorale a vantaggio di altre aree” forse, nella futura regione, avremo un ruolo e magari una rappresentanza che pesi. Sarà così? Diversamente continueremo a votare e a svuotarci. Ai posteri l’ardua sentenza!”.

Salvatore De Biase, già presidente del consiglio comunale.